Novan, Inc. annonce des changements au poste de chef de la direction financière

Le 6 avril 2023, le conseil d'administration de Novan, Inc. a décidé que le rôle de principal agent comptable passerait d'Andrew J. Novak, qui occupait ce poste depuis avril 2018, à John M. Gay, principal agent financier de la société, à compter du 7 avril 2023. M. Novak continuera d'occuper le poste de vice-président de la comptabilité et des opérations commerciales de la société, et la décision de transférer le rôle de principal agent comptable à M. Gay n'est pas le résultat d'un désaccord entre M. Novak et la société sur toute question relative aux finances, aux opérations, aux politiques ou aux pratiques de la société.