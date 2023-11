Novanta Inc. est un fournisseur mondial de solutions technologiques de base pour les fabricants d'équipements originaux médicaux et industriels de pointe. Ses segments comprennent la photonique, la vision et le mouvement de précision. Le segment Photonique conçoit, fabrique et commercialise des solutions basées sur la photonique, y compris le balayage laser, l'émission de faisceaux laser, le laser au dioxyde de carbone (CO2), le laser à semi-conducteurs, le laser ultrarapide et les produits de moteurs optiques à des clients du monde entier. Le segment Vision conçoit, fabrique et commercialise une gamme de technologies de qualité médicale, notamment des insufflateurs médicaux, des pompes et des produits jetables connexes, des solutions de visualisation, des technologies sans fil, des technologies d'enregistrement vidéo et d'intégration vidéo. Le segment Precision Motion conçoit, fabrique et commercialise des codeurs optiques et inductifs, des moteurs de précision, des servomoteurs et des solutions de contrôle du mouvement, des moteurs pas à pas intégrés, des solutions technologiques robotiques intelligentes en bout de bras, des paliers à air et des broches à paliers à air à des clients du monde entier.

Secteur Equipements et pièces électroniques