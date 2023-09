Novartis AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pharmaceutiques (81,7%) : destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, respiratoires et dermatologiques, des affections gastro-intestinales, des cancers, des dysfonctionnements du système nerveux central, des troubles hormonaux, etc. ; - médicaments génériques (18,3% ; Sandoz). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (36,5%), Etats-Unis (34,9%), Asie-Afrique-Australasie (20,9%), Canada et Amérique latine (7,7%).

Secteur Produits pharmaceutiques