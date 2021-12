Novartis : AlphaValue relève son objectif de cours

AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Novartis, qu'il porte de 94,1 à 97,1 francs suisses, dans le sillage du lancement d'un gigantesque programme de rachat d'actions.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant - qui met en avant les 'solides fondamentaux' affichés par le groupe pharmaceutique bâlois - estime que le titre pourrait se revaloriser davantage dans le cas d'une prochaine décision sur Sandoz, sa filiale de médicaments génériques.



Novartis a annoncé la semaine dernière qu'il allait initier un programme de rachats d'actions d'un montant maximal de 15 milliards de dollars qui seront exécutés d'ici la fin de 2023.



Ces rachats de titres seront financés par le produit de la récente vente de 53,3 millions de titres Roche.



