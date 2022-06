Novartis : UBS réitère son conseil sur la valeur

Novartis a annoncé ce matin que la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (CAFC) avait rendu une nouvelle décision négative concernant la validité du brevet américain n° 9 187 405, couvrant un schéma posologique pour Gilenya. Novartis prévoit de déposer une requête demandant un examen plus approfondi de cette décision.



Novartis a l'intention de défendre vigoureusement la validité du brevet et envisage toutes les options disponibles, y compris les projets actuels de demander la révision de cette décision par l'ensemble du CAFC, un processus qui pourrait prendre plusieurs mois.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 88 CHF. L'analyste souligne que d'autres éléments du pipeline d'immunologie seront révélés plus tard en 2022.



Il s'agit des principales conclusions des réunions des analystes d'UBS avec le responsable mondial de l'immunologie et de l'excellence du développement clinique de Novartis et le président des médicaments innovants aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.