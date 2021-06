Novartis : Oddo reste à 'surperformance' après l'ASCO

Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 93 francs suisses sur Novartis, mettant en avant 'la confirmation d'une position forte en oncologie' à la suite du congrès de l'ASCO 2021.



'Cette aire thérapeutique reste bien évidemment clé pour le groupe représentant 31% des ventes en 2020', juge l'analyste, qui retient à court terme que trois molécules (Lu-PSMA-617, Tislelizumab et Asciminib) seront enregistrées cette année.



'Avec une croissance anticipée des BPA de 7,5% par an sur la période 2020-2024 et un PE 2022 qui présente une décote de 12% par rapport à ses pairs, le PEG de la société ressort à 1,7 fois contre 1,8 fois pour le secteur', note-t-il par ailleurs.



