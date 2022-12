L'Europe dans le rouge, le COVID-19 en Chine ravive l'aversion au risque

PARIS, 29 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent jeudi dans les premiers échanges, affectées par l'évolution de la situation sanitaire en Chine, ce qui relance les interrogations sur une reprise rapide de la deuxième économie mondiale.



À Paris, le CAC 40 perd 0,44% à 6.482,06 vers 08h35 GMT. A Francfort, le Dax cède 0,23% et à Londres, le FTSE 100 abandonne 0,62%.



L'indice EuroStoxx 50 est en repli de 0,28% et le FTSEurofirst 300 de 0,50%. Le Stoxx 600 , qui a perdu à ce stade 12,8% sur un an, reflue jeudi de 0,47%.



Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une ouverture sans grand changement au lendemain d'un repli de plus de 1% des trois principaux indices américains sur fond de remontée des rendements obligataires qui a une nouvelle fois pénalisé les géants technologiques.



En baisse de plus de 20% depuis le début de l'année, le S&P-500, indice phare de la Bourse de New York, s'apprête à boucler sa pire perte annuelle depuis la crise financière de 2008.



L'indice de confiance des investisseurs mesuré par State Street est tombé ce mois-ci à 75,9, au plus bas depuis le début de la pandémie de COVID-19 il y a trois ans.



Aux interrogations sur l'impact de la remontée rapide des taux d'intérêt des grandes banques centrales, à l'origine d'une grande partie de l'aversion au risque cette année, s'ajoutent les craintes sur la flambée épidémique en Chine depuis que Pékin semble avoir abandonné sa politique de "zéro COVID".



JP Morgan s'attend à un "probable un pic d'infection" durant le nouvel an chinois, tandis que les analystes de Nomura notent que la politique "zéro COVID" pourrait avoir surprotégé la population si bien que la levée des contrôles sanitaires risque d'entraîner un bond de contaminations par le virus SARS-CoV-2.



Sur le Stoxx 600 paneuropéen, la quasi totalité des indices sectoriels sont à la baisse avec un repli davantage marqué pour les ressources de base (-0,59%) et l'énergie (-0,49%), particulièrement exposés à la Chine, qui en est une grande consommatrice.



Dans l'actualité des entreprises cotées, Novartis recule de 0,38% après avoir conclu un accord pour mettre fin à des accusations pour pratiques anticoncurrentielles aux Etats-Unis concernant des versions génériques de son traitement contre l'hypertension Exforge. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)