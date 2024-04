PARIS, 23 avril (Reuters) - Les Bourses européennes avancent à l'ouverture mardi, avant la publication d'une série d'indicateurs d'activité et après de nombreux résultats.



À Paris, le CAC 40 progresse de 0,43% à 8 074,64 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax gagne 0,88%, contre 0,6% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se renforce de 0,69%, l'EuroStoxx 50 0,76% et le Stoxx 600



0,64%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones avançant de 0,1%, contre un Standard & Poor's 500 et un Nasdaq stables.



En zone euro, les indicateurs PMI pour avril qui seront publiés à partir de 07h15 GMT seront les principaux indicateurs d'une semaine pauvre en données macroéconomiques.



Les investisseurs seront attentifs aux signes d'une reprise de l'activité en zone euro, qui s'était affichée en léger rebond en mars. Une reprise durable serait bien accueillie par les investisseurs, alors que la croissance économique du bloc patine depuis un an et demi.



Une salve de résultats anime par ailleurs les échanges: en France, les résultats de Renault ont été bien accueillis, tandis que les chiffres de SAP , Novartis ou Randstad



font également réagir les indices.



Aux valeurs, OVH s'effondre de 12,68% après avoir abaissé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour 2024.



SAP grimpe de 4,8% à l'ouverture après de bons résultats trimestriels. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)