La valeur du jour en Europe - Novartis: le ciel s'éclaircit avec la confirmation de la scission de Sandoz le 4 octobre

Le 25 septembre 2023 à 12:02 Partager

Novartis (+0,07% à 92 francs suisses) a confirmé aujourd'hui son projet de scission à 100 % de l'activité de Sandoz. La négociation des nouvelles actions de Sandoz Group AG et des ADR (American Depositary Receipts) commencera le 4 octobre 2023. Ceci fait suite à l'approbation par les actionnaires de Novartis de la scission de Sandoz, annoncée précédemment lors de l'AGE du 15 septembre 2023. Le laboratoire annonce parallèlement que l'étude de phase III Netter-2 portant sur son produit Lutathera a atteint son objectif principal.



La confirmation de la scission contribue à une amélioration des perspectives du groupe suisse. " Nous relevons Novartis de Sous-pondération à Pondération en ligne ", annonce Morgan Stanley dans une note publiée ce jour : la scission de Sandoz contribue à une dépréciation de 11% du multiple PER 2024 depuis le début de l'année " ce qui nous semble injustifié par rapport à l'amélioration de la dynamique des bénéfices à moyen terme ". L'objectif de cours est rehaussé de 93 à 98 francs suisses.



Sur le Lutathera, Novartis annonce que le traitement de première ligne par son produit en association avec l'octréotide à longue durée d'action a démontré une amélioration significative de la survie sans progression chez les patients atteints de tumeurs neuroendocrines (TNE) gastro-entéro-pancréatiques de grade 2 et 3, positives au récepteur de la somatostatine (SSTR), nouvellement diagnostiquées.

Les résultats ont été obtenus en comparaison avec l'octréotide à longue durée d'action administré seul à forte dose. L'étude n'a donné lieu à aucun résultat nouveau ou inattendu en matière de sécurité et les données sont cohérentes avec le profil de sécurité déjà bien établi de Lutathera1-4.