Le Xolair, un médicament contre l'asthme vendu depuis 20 ans par Roche et Novartis, a réduit de manière significative les réactions allergiques chez les personnes souffrant d'allergies alimentaires multiples et sévères lors d'un essai de phase avancée, ont rapporté des chercheurs dimanche lors d'une réunion médicale.

Sur la base de ces résultats, présentés lors de la réunion de l'American Academy of Allergy, Asthma & Immunology à Washington, la Food and Drug Administration américaine a approuvé le médicament au début du mois pour les adultes et les enfants âgés d'un an ou plus, afin de réduire les réactions allergiques pouvant survenir à la suite d'une exposition accidentelle.

Xolair, un anticorps monoclonal connu sous le nom chimique d'omalizumab, a été approuvé pour la première fois par la FDA en 2003 pour le traitement de l'asthme.

Les personnes utilisant le médicament devront toujours éviter les aliments auxquels elles sont allergiques, mais elles pourront moins s'inquiéter de consommer sans le savoir de minuscules morceaux de ces aliments, a déclaré le responsable de l'étude, le Dr Robert Wood, du Johns Hopkins Children's Center à Baltimore.

Il y a beaucoup de patients et de familles pour qui cela fera une grande différence dans leur vie, a déclaré le Dr Wood.

Le ministère américain de l'agriculture estime que les allergies alimentaires touchent environ 2 % des adultes américains et 4 à 8 % des enfants. Chaque année, les réactions allergiques les plus graves entraînent 30 000 visites aux urgences, 2 000 hospitalisations et 150 décès.

L'étude a porté sur 177 enfants âgés de 1 à 18 ans et trois adultes, tous atteints d'allergies alimentaires graves.

Au départ, les participants réagissaient à moins de 100 milligrammes de protéines d'arachide, soit l'équivalent d'environ un tiers d'une arachide, et à moins de 300 mg d'au moins deux autres allergènes, dont le lait, l'œuf, la noix de cajou, la noix, la noisette et le blé.

Après le traitement, 67 % des participants ayant reçu l'omalizumab pouvaient consommer l'équivalent d'environ quatre cacahuètes sans présenter de réactions allergiques modérées à sévères, contre seulement 7 % des patients ayant reçu un placebo.

Quelque 44 % des personnes traitées avec le médicament pouvaient consommer l'équivalent d'environ 25 cacahuètes, selon les chercheurs.

Les schémas étaient similaires lorsque les patients étaient confrontés à d'autres aliments.

Dans le groupe Xolair, 41 % des personnes allergiques à la noix de cajou ont pu consommer 1 000 mg sans réaction modérée ou grave, contre 3 % dans le groupe placebo. Cette proportion était de 66 % contre 10 % pour le lait. Les chercheurs ont constaté que 68 % des personnes allergiques aux œufs pouvaient tolérer l'exposition après le traitement, contre aucune dans le groupe placebo.

Les participants ont reçu un traitement de 16 à 20 semaines avec Xolair ou un placebo toutes les deux ou quatre semaines, en fonction de leur poids et de la quantité d'anticorps liés à l'allergie dans leur sang.

Après un traitement supplémentaire de 24 semaines chez 38 enfants, "la plupart des participants (ont montré) des seuils de provocation stables ou augmentés", ont déclaré les chercheurs.

L'étude a également été publiée dimanche dans The New England Journal of Medicine.