Les actionnaires de Novartis approuvent toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires approuvent la 26e augmentation consécutive du dividende à CHF 3,20 (+3,2%) par action pour 2022 ; représentant un rendement de 4.0%1 et une distribution du free cash-flow d’environ 61%

Les actionnaires confirment Joerg Reinhardt au poste de Président du Conseil d’administration, ainsi que tous les autres membres qui sollicitaient leur réélection ; John D. Young est nouvellement élu au Conseil d’administration

Les actionnaires approuvent toutes les autres propositions du Conseil d’administration, y compris la modification des Statuts et le Rapport de rémunération 2022 par un vote consultatif, ainsi que la future rémunération du Conseil d’administration et du Comité de direction lors de votes contraignants distincts

Bâle, 7 mars 2023 — Les actionnaires de Novartis ont accepté aujourd’hui les recommandations du Conseil d’administration pour toutes les résolutions proposées lors de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) du Groupe. Au total, 1507 actionnaires étaient présents à l’assemblée qui s’est tenue à Bâle, représentant ainsi environ 56.01% des actions émises par Novartis.

Les actionnaires ont approuvé la 26e augmentation consécutive du dividende depuis la création de Novartis en 1996, avec une augmentation de 3,2% à CHF 3,20 par action. Le paiement du dividende de 2022 sera effectué à compter du 13 mars 2023. Le dividende pour 2022 représente une distribution du free cash-flow d’environ 61%,soit un rendement du dividende de 4.0%1.

Réélection annuelle des membres du Conseil d’administration

Les actionnaires ont réélu Joerg Reinhardt en tant que Président du Conseil d’administration, et tous les membres du Conseil qui sollicitaient leur réélection, pour un an. Par ailleurs, John D. Young vient d’être élu au Conseil d’administration.

Les actionnaires ont également réélu, pour un an, tous les membres du Comité de rémunération qui se sont présentés. Le Conseil d’administration a l’intention de redésigner Simon Moroney en tant que Président du Comité de rémunération.

Réduction du capital social

Conformément à la recommandation du Conseil d’administration, les actionnaires ont également approuvé l’annulation de 126’243’500 actions rachetées en vertu des autorisations du 2 mars 2021 et du 4 mars 2022 et la réduction du capital social en conséquence de CHF 63,1 millions, de CHF 1’201’860’626 à CHF 1’138’738’876.

Éventuels rachats d’actions supplémentaires

Afin de permettre la pleine exécution du rachat d’actions précédemment exposé d’un montant maximal de USD 15 milliards ainsi que d’éventuels rachats d’actions supplémentaires, les actionnaires ont autorisé le Conseil d’administration, en plus de l’autorisation restante de CHF 7.4 milliards2, à racheter de temps à autre, à sa discrétion et comme il le juge approprié, des actions jusqu’à une valeur totale d’un maximum de CHF 10 milliards au cours de la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2023 à l’Assemblée générale ordinaire 2026.

Modification des Statuts

Les actionnaires ont également approuvé la proposition du Conseil d’administration pour la modification des Statuts de Novartis AG mettant en œuvre les exigences de la réforme du droit des sociétés suisse entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et tenant compte des meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance d’entreprise. Entre autres modifications, les Statuts autorisent désormais le Conseil d’administration à tenir des assemblées d’actionnaires par voie électronique. Novartis s’est engagée à soumettre de nouveau l’autorisation correspondante à un vote des actionnaires lors de l’AGO 2025.

Votes sur la rémunération des membres du Conseil d’administration et du Comité de direction

Lors de deux votes contraignants distincts, les actionnaires ont approuvé le montant total cumulé maximal de la rémunération pour le Conseil d’administration, couvrant la période allant de l’AGO 2023 à l’AGO 2024, et le montant total maximal cumulé de la rémunération pour le Comité de direction pour l’exercice 2024. Les actionnaires ont également approuvé le Rapport de rémunération 2022 par un vote consultatif.

Élection de KPMG AG en tant que commissaire aux comptes

Conformément à la proposition du Conseil d’administration, les actionnaires ont élu KPMG AG comme commissaire aux comptes pour l’exercice commençant le 1er janvier 2023.

Pour obtenir une liste détaillée de toutes les résolutions de l’Assemblée générale ordinaire 2023, veuillez consulter : https://www.novartis.com/agm

