Les actions européennes ouvrent en baisse sur les craintes concernant les taux d'intérêt ; Novartis augmente

Les actions européennes ont ouvert en baisse jeudi, les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt ayant reculé en raison des prévisions de nouvelles hausses des taux d'intérêt par les principales banques centrales, bien que les gains du groupe suisse de soins de santé Novartis aient contribué à limiter les pertes.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a baissé de 0,1% à 0715 GMT, avec le secteur technologique en baisse de 1,3%.

Les craintes que la Réserve fédérale américaine puisse opter pour une position hawkish lors de sa réunion de la semaine prochaine et les attentes que la Banque centrale européenne continue à resserrer sa politique monétaire ont pesé sur les actions.

Ce sentiment survient après que la Banque du Canada a relevé mercredi son taux d'intérêt au jour le jour à 4,75 %, son plus haut niveau en 22 ans, et que les marchés et les analystes ont immédiatement prévu une nouvelle augmentation le mois prochain.

Les actions de Novartis ont augmenté de 1 % après que la société a déclaré que sa division de génériques Sandoz, qui sera bientôt scindée, devrait élargir son pipeline et potentiellement générer un chiffre d'affaires net supplémentaire de 3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.