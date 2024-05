Novartis AG a présenté les résultats de la période de 6 mois en double aveugle de l'étude de phase III APPEAR-C3G sur Fabhalta (iptacopan) lors de la session des essais cliniques de dernière heure du Congrès de l'Association rénale européenne (ERA). Les patients traités par Fabhalta en plus des soins de soutien ont obtenu une réduction de 35,1 % (p=0,0014) de la protéinurie (mesurée par le rapport protéines/créatinine des urines de 24 heures [UPCR']) à 6 mois, par rapport au placebo en plus des soins de soutien1. Fabhalta est un inhibiteur oral du facteur B de la voie alternative du complément, étudié chez des patients adultes atteints de glomérulopathie C3 (C3G)1-3. Les soumissions réglementaires, notamment auprès de la FDA et de l'EMA, pour l'indication C3G chez l'adulte sont prévues pour le second semestre 2024.

L'étude APPEAR-C3 G se poursuit avec une période supplémentaire de 6 mois, en ouvert, après la période de 6 mois en double aveugle, au cours de laquelle tous les patients reçoivent Fabhalta, y compris ceux qui recevaient précédemment un placebo. Ces données seront présentées lors d'une prochaine réunion médicale lorsqu'elles seront disponibles. A l'ERA, Novartis présentera également de nouvelles données sur l'ensemble de son portefeuille de maladies rares, notamment des résultats concernant l'atrasentan expérimental dans la néphropathie à IgA (IgAN), issus de l'analyse intermédiaire de 36 semaines de l'étude de phase III ALIGN, ainsi que des données supplémentaires concernant Fabhalta dans la néphropathie à IgA, issues de l'analyse intermédiaire de 9 mois de l'étude de phase III APPLAUSE-IgAN, des données d'efficacité et de sécurité à long terme à 33 mois pour Fabhalta dans la C3G provenant de l'étude d'extension de phase II, des données de phase I/II à un an pour le zigakibart expérimental dans l'IgAN, et des données provenant d'études en situation réelle dans la C3G et le syndrome hémolytique et urémique atypique (aHUS)16-19.

Fabhalta a été approuvé par la FDA en décembre 2023 et par l'EMA en mai 2024 pour le traitement des adultes atteints d'une maladie sanguine rare, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN)21,22. La C3G est une maladie rénale progressive ultra rare qui se manifeste initialement chez les enfants et les jeunes adultes4-6,23. Chaque année, environ 1 à 2 personnes par million dans le monde reçoivent un nouveau diagnostic de C3G, une forme de glomérulonéphrite membranoproliférative (MPGN).

Dans le cas de la C3G, l'hyperactivation de la voie alternative du complément - qui fait partie du système immunitaire - provoque l'accumulation de dépôts de protéines C3 dans les glomérules rénaux (un réseau de vaisseaux sanguins qui filtrent les déchets et éliminent les liquides excédentaires du sang)4,7,23-25.

Cela déclenche une inflammation et des lésions glomérulaires qui se traduisent par une protéinurie (protéines dans les urines), une hématurie (sang dans les urines) et une réduction de la fonction rénale4,7,23-25. Environ 50 % des patients atteints de C3G évoluent vers l'insuffisance rénale dans les 10 ans suivant le diagnostic, et doivent alors recourir à la dialyse et/ou à la transplantation rénale6,7, et plus de 55 % des patients atteints de C3G connaissent une récurrence de la maladie après la transplantation26-29.