Novartis : Fiona Marshall est nommée directrice de NIBR

Novartis a annoncé aujourd'hui que James Bradner quittera le Comité exécutif de Novartis à compter du 31 octobre après sept ans à la tête de la recherche chez Novartis.



Fiona Marshall actuellement vice-présidente et responsable mondiale des sciences de la découverte, du développement préclinique et de la médecine translationnelle chez MSD (Merck & Co aux États-Unis), a été nommée présidente des Novartis Institutes for BioMedical Research. Elle occupera son poste de directrice des Instituts Novartis pour la recherche biomédicale (NIBR) à partir du 1er novembre.



Avant de rejoindre Merck en 2018, le Dr Marshall était fondatrice et directrice scientifique d'Heptares Therapeutics, une société de biotechnologie britannique et directrice de la pharmacologie moléculaire chez GSK.



