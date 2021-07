Novartis : Q2 2021 results Media release Français 21/07/2021 | 09:39 Envoyer par e-mail :

o Pharmaceuticals: cette unité d'affaires (UO) a vu son chiffre d'affaires progresser de +12% (tcc, +18% USD) avec une croissance toujours forte d' Entresto (+46% tcc), de Cosentyx (+21% tcc) et de Zolgensma (+48% tcc). Le chiffre d'affaires de Kesimpta a atteint USD 66 millions

o Oncology: cette UO a grimpé de +7% (tcc, +11% USD), stimulée par Promacta/Revolade (+18% tcc), Jakavi (+19% tcc), Kisqali (+36% tcc) et Tafinlar + Mekinist (+10% tcc)

o Sandoz a crû de +5% (tcc, +11% USD), les activités commençant à se stabiliser

o En excluant le déstockage dû aux achats anticipés de l'exercice précédent, nous estimons que le chiffre d'affaires net du T2 a augmenté de +5% (tcc, +10% USD), avec une hausse de +7% (tcc, +11% USD) d'Innovative Medicines et une baisse de -1% (tcc, + 6% USD)² de Sandoz

du T2 a gagné +13% (tcc, +18% USD) Le résultat opérationnel du T2 a augmenté de +41% (tcc, +48% USD) , principalement suite à une hausse du chiffre d'affaires ainsi qu'à des produits de cession

Le résultat net du T2 a progressé de +49% (tcc, +55% USD), bénéficiant d'une baisse des charges financières

Au T2, le free cash-flow 1 a atteint USD 4,2 milliards (+17% USD), grâce principalement à la hausse du résultat opérationnel, en partie contrebalancée par le changement défavorable du fonds de roulement

cash-flow a atteint USD 4,2 milliards (+17% USD), 1 er semestre: hausse de +3% (tcc, +7% USD) du chiffre d'affaires et de +2% (tcc, +6% USD) du résultat opérationnel core:

o Innovative Medicines: hausse de +5% (tcc, +9% USD) du chiffre d'affaires et de +6% (tcc, +10% USD) du résultat opérationnel core

o Sandoz: baisse de -5% (tcc, 0% USD) du chiffre d'affaires et de -19% (tcc, -16% USD) du résultat opérationnel core

Prévisions 3 pour le Groupe pour 2021 inchangées Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 48 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l'exercice précédent. La croissance excluant le déstockage dû aux achats anticipés liés au Covid-19 effectués dans l'exercice précédent n'est pas une mesure IFRS, son explication se trouve à la page 61 du Rapport financier intermédiaire simplifié Prière de consulter en page 9 les hypothèses détaillées sur lesquelles se fondent les prévisions, notamment celles que les systèmes mondiaux de santé, y compris la dynamique des ordonnances, poursuivront leur retour à la normale d'ici à la mi-2021. En outre, nous supposons qu'il n'y aura aucun générique de Gilenya ni de Sandostatine LAR aux Etats-Unis en 2021. Bâle, le 21 juillet 2021 - En commentant ces résultats trimestriels, Vas Narasimhan, CEO de Novartis, a déclaré: «Novartis a réalisé un deuxième trimestre fort, stimulé par l'élan de nos marques clés de croissance comprenant Cosentyx, Entresto, Zolgensma, notre portefeuille d'Oncology et le lancement de Kesimpta qui s'accélère. Notre pipeline de médicaments novateurs continue de progresser avec des résultats positifs majeurs dans des maladies où il reste d'importants besoins à combler. Il s'agit notamment d'iptacopan dans une série de maladies d'origine immunitaire, de 177Lu-PSMA-617 dans le cancer de la prostate et de Zolgensma dans l'amyotrophie spinale. Nous avons franchi une étape importante pour gagner la confiance de la société civile, en relevant les défis d'accès en matière de santé à l'échelle mondiale. Nous avons en effet livré un milliard de traitements d'un médicament contre le paludisme destiné aux malades qui en ont le plus besoin. Tournés vers l'avenir, nous reconfirmons nos prévisions pour l'exercice en cours et notre engagement à poursuivre notre croissance sur le long terme». Chiffres clés1 T2 2021 T2 2020 Variation % S1 2021 S1 2020 Variation % M USD M USD USD tcc M USD M USD USD tcc Chiffre d'affaires net 12 956 11 347 14 9 25 367 23 630 7 3 Résultat opérationnel 3 479 2 352 48 41 5 894 5 096 16 12 Résultat net 2 895 1 867 55 49 4 954 4 040 23 19 BPA (USD) 1,29 0,82 57 52 2,20 1,77 24 21 Free cash-flow 4 235 3 631 17 5 832 5 652 3 Résultat opérationnel core 4 345 3 669 18 13 8 302 7 846 6 2 Résultat net core 3 716 3 108 20 14 7 129 6 657 7 3 BPA core (USD) 1,66 1,36 22 16 3,17 2,92 9 5 Le point sur le Covid-19 La pandémie du Covid-19 poursuit son évolution, en prenant des cours différents dans la multitude de pays où Novartis est actif. Alors que la demande commence à retrouver les niveaux qu'elle avait avant la pandémie dans la plupart des pays et domaines thérapeutiques, nous subissons toujours un léger impact dans certaines parties de nos activités, telles que l'oncologie, les généfriques et dans certains pays. Nous tablons sur de nouveaux desserrements au second semestre des restrictions dues au Covid- 19, lesquels auront un effet favorable sur la dynamique des activités. Le Groupe n'a pas eu de problèmes de liquidités ou de flux de trésorerie au cours du deuxième trimestre 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Nous sommes confiants que Novartis est bien positionné pour satisfaire à ses obligations financières en cours et détient suffisamment de liquidités pour soutenir ses activités commerciales normales. Résultats financiers Deuxième trimestre Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires net s'est élevé à USD 13,0 milliards (+14%, +9% tcc). La contribution des volumes à l'accroissement des ventes se chiffrant à 13 points de pourcentage résulte d'Entresto, de Cosentyx, de Zolgensma et de Lucentis. La progression en volume a été en partie contrebalancée par l'érosion des prix et par l'effet négatif de la concurrence des génériques se chiffrant 2 points de pourcentage chacun. En excluant le déstockage dû aux achats anticipés au deuxième trimestre de l'exercice précédent en lien avec le Covid-19, nous estimons que le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre a augmenté de +5% (tcc, +10% USD). Le résultat opérationnel a atteint USD 3,5 milliards (+48%, +41% tcc), grâce principalement à la hausse des ventes ainsi qu'à des gains de cession, en partie contrebalancés par une augmentation des dépenses. La diminution des pertes de valeur a été compensée par la baisse des gains sur les actifs financiers ainsi que par la hausse des frais de restructuration et des amortissements. 1 Taux de change constants (tcc), résultats core et free cash-flow ne sont pas des mesures IFRS. Leur explication se trouve à la page 48 du Rapport financier intermédiaire simplifié. Sauf indication contraire, les taux de croissance mentionnés dans le présent communiqué se réfèrent à la même période de l'exercice précédent. ___ 2 Le résultat net a atteint USD 2,9 milliards (+55%, +49% tcc), bénéficiant de la hausse provenant du résultat de Roche et de la baisse des frais financiers. Le BPA s'est élevé à USD 1,29 (+57%, +52% tcc), croissant plus rapidement que le résultat net grâce à la diminution de la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation. Le résultat opérationnel core a progressé à USD 4,3 milliards (+18%, +13% tcc), grâce principalement la hausse du chiffre d'affaires et à une marge brute en augmentation, en partie contrebalancées par l'augmentation des dépenses. La marge opérationnelle core a atteint 33,5% du chiffre d'affaires net, en augmentation de 1,2 point de pourcentage (+1,2 point de pourcentage tcc). En excluant le déstockage dû aux achats anticipés au deuxième trimestre de l'exercice précédent en lien avec le Covid-19, nous estimons que le résultat opérationnel core du T2 a augmenté de +4% (tcc, +10% USD). Le résultat net core s'est élevé à USD 3,7 milliards (+20%, +14% tcc), soutenu principalement par la croissance du résultat opérationnel core. Le BPA core a atteint USD 1,66 (+22%, +16% tcc), croissant plus rapidement que le résultat net core, car il a bénéficié de la diminution de la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à USD 4,1 milliards. Le free cash-flow s'est élevé à USD 4,2 milliards (+17%), contre USD 3,6 milliards au deuxième trimestre 2020. Cette augmentation provient essentiellement de la croissance du résultat opérationnel, hausse des cessions incluse, en partie contrebalancée par un changement défavorable du le fonds de roulement. Innovative Medicines a enregistré un chiffre d'affaires net d'USD 10,6 milliards (+15%, +10% tcc). Les volumes ont contribué pour 13 points de pourcentage à cet accroissement du chiffre d'affaires, L'unité opérationnelle Pharmaceuticals a réalisé une progression de +12% (tcc) de son chiffre d'affaires, stimulée par la forte croissance d'Entresto, de Cosentyx et de Zolgensma. Lucentis a bénéficié d'une comparaison avantageuse par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent en raison des perturbations dues au Covid-19. L'UO Oncology a grimpé de +7% (tcc), soutenue par la forte performance de Promacta/Revolade, Jakavi, Kisqali, Tafinlar + Mekinist, Tasigna et Kymriah. La concurrence des génériques a eu un impact se chiffrant à 3 points de pourcentage, dû essentiellement Ciprodex, Diovan , Exjade , Afinitor et Glivec , alors que les prix nets ont eu un effet négligeable sur la croissance des ventes. Hors impact du déstockage dû aux achats anticipés au deuxième trimestre de l'exercice précédent, nous estimons à +7% (tcc) la hausse du chiffre d'affaires net au T2. Sandoz a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 2,4 milliards (+11%, +5% tcc), les activités commençant se stabiliser. L'augmentation en volume s'est chiffrée à 13 points de pourcentage, tandis que les prix ont eu un effet négatif de 8 points de pourcentage. Le chiffre d'affaires a progressé de +6% (tcc) en Europe, tandis qu'il a diminué de -10% aux Etats-Unis en raison de la baisse des activités de Retail, en particulier des médicaments administrés par voie orale sous forme de comprimés, cessation des partenariats incluse, ainsi que du recul des activités de Biopharmaceuticals impactées par un chiffre d'affaires hors contrats plus élevé au cours du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires mondial de Biopharmaceuticals a progressé de +5% (tcc). Hors impact du déstockage dû aux achats anticipés au deuxième trimestre de l'exercice précédent, nous estimons à -1% (tcc) la baisse du chiffre d'affaires net. Premier semestre Au premier semestre, le chiffre d'affaires net a atteint USD 25,4 milliards (+7%, +3% tcc). La contribution des volumes à l'accroissement du chiffre d'affaires se chiffrant à 7 points de pourcentage (tcc) résulte d'Entresto, de Cosentyx et de Zolgensma. La progression en volume a été en partie contrebalancée par l'érosion des prix et par l'effet négatif de la concurrence des génériques se chiffrant à 2 points de pourcentage chacun. Le résultat opérationnel s'est élevé à USD 5,9 milliards (+16%, +12% tcc), grâce principalement à la hausse du chiffre d'affaires et du produit des cessions ainsi qu'à la baisse des dépenses pour litiges, en partie contrebalancées par l'augmentation des dépenses et des restructurations. Le résultat net a atteint USD 5,0 milliards (+23%, +19% tcc), bénéficiant de la hausse provenant du résultat de Roche et de la baisse des frais financiers. Le BPA s'est élevé à USD 2,20 (+24%, +21% tcc), croissant plus rapidement que le résultat net grâce à la diminution de la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation. Le résultat opérationnel core a progressé à USD 8,3 milliards (+6%, +2% tcc), grâce essentiellement à la hausse du chiffre d'affaires, en partie contrebalancée par l'augmentation des dépenses. La marge opérationnelle core s'est inscrite à 32,7% du chiffre d'affaires net, en diminution de 0,5 point de pourcentage (-0,4 point de pourcentage tcc). ___ 3 Le résultat net core s'est élevé à USD 7,1 milliards (+7%, +3% tcc), soutenu principalement par la croissance du résultat opérationnel core. Le BPA core a atteint USD 3,17 (+9%, +5% tcc), croissant plus rapidement que le résultat net core, car il a bénéficié de la diminution de la moyenne pondérée du nombre d'actions en circulation. Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles se sont élevés à USD 6,3 milliards. Le free cash-flow a grimpé à USD 5,8 milliards (+3%), contre USD 5,7 milliards au deuxième trimestre 2020. Cette augmentation résulte essentiellement d'une hausse des produits de cession, qui a été en grande partie absorbée par le paiement initial d'USD 650 millions à BeiGene pour la licence de tislelizumab. Innovative Medicines a enregistré un chiffre d'affaires net d'USD 20,7 milliards (+9%, +5% tcc). L'UO Pharmaceuticals a vu son chiffre d'affaires croître de +6% (tcc), sous l'impulsion d'Entresto, de Cosentyx, Zolgensma, Lucentis et Kesimpta. L'UO Oncology a grimpé de +4% (tcc), soutenue par Promacta/Revolade, Kisqali, Jakavi, Kymriah et Tafinlar + Mekinist. Les volumes ont contribué pour 8 points de pourcentage à l'accroissement du chiffre d'affaires, La concurrence des génériques a eu un impact de 3 points de pourcentage, tandis que les prix nets ont eu un effet négligeable sur la croissance du chiffre d'affaires. Sandoz a réalisé un chiffre d'affaires net d'USD 4,7 milliards (0%, -5% tcc), les prix ayant eu un effet négatif de 9 points de pourcentage. Le volume des ventes a augmenté de 4 points de pourcentage grâce la croissance de Biopharmaceuticals, en partie contrebalancée par une tassement de la demande de produits vendus au détail, accentué par une saison des refroidissements historiquement faible. En Europe, le chiffre d'affaires a reculé de -7% (tcc) à cause de l'impact du Covid-19 sur les activités des génériques de Retail. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires a diminué de -16%, en raison essentiellement de la baisse des activités des génériques de Retail, en particulier des médicaments administrés par voie orale sous forme de comprimés, cessation des partenariats incluse, ainsi que du recul des activités de Biopharmaceuticals impactées par un chiffre d'affaires hors contrats plus élevé au cours du deuxième trimestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires mondial de Biopharmaceuticals a progressé de +6% (tcc). Moteurs de croissance clés au deuxième trimestre Nos résultats financiers du deuxième trimestre sont soutenus par une concentration constante sur les principaux moteurs de croissance (classés par contribution à la croissance du deuxième trimestre) comprenant: Entresto (USD 886 millions, +46% tcc) a enregistré une forte croissance et une augmentation de sa part de patients dans tous les marchés, stimulées par la demande, car il s'agit essentiellement du traitement de premier choix de l'insuffisance cardiaque Cosentyx (USD 1,2 milliard, +21% tcc), forte croissance stimulée par une demande soutenue dans toutes ses indications aux Etats-Unis et en Europe ainsi que par une forte progression en volume en Chine à la suite de son inscription au T1 2021 sur la liste des médicaments remboursés dans ce pays (NRDL) Zolgensma (USD 315 millions, +48% tcc) forte croissance soutenue par un accès étendu en Europe et par son expansion géographique continue. Zolgensma est désormais homologué dans 41 pays Promacta/Revolade (USD 513 millions, +18% tcc) a continué de croître à deux chiffres dans toutes les régions, stimulé par son utilisation accrue dans le purpura thrombocytopénique immunologique chronique et comme traitement de première intention dans l'anémie aplasique sévère Kesimpta (USD 66 millions), a vu son chiffre d'affaires augmenter grâce à son acceptation lors de son lancement, à sa facilité d'accès et à la hausse de la demande, malgré quelques retards dus à la vaccination contre le Covid-19 Jakavi (USD 398 millions, +19% tcc), dans tous les marchés, la croissance a été soutenue par une forte demande pour ses indications dans la myélofibrose et dans la polycythémie essentielle Kisqali (USD 225 millions, +36% tcc), poursuite de la croissance dans le sillage de l'effet positif des résultats mis à jour de l'étude de phase III MONALEESA Ilaris (USD 247 millions, +21% tcc), chiffre d'affaires en forte hausse, soutenu par une croissance en volume à deux chiffres dans toutes les régions ___ 4 Xolair (USD 355 millions, +14% tcc) a continué de croître, stimulé principalement par ses indications dans l'urticaire chronique spontanée et l'asthme allergique sévère Xiidra (USD 118 millions, +48% tcc) croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, bénéficiant d'une notoriété accrue et d'un deuxième trimestre 2020 plus bas Tafinlar + Mekinist (USD 425 millions, +10% tcc) accroissement continu de la demande comme traitement adjuvant du mélanome à mutation BRAF+ et du cancer du poumon non à petites cellules Mayzent (USD 69 millions, +96% tcc) a poursuivi sa croissance, car il répond à un besoin important non satisfait chez les patients souffrant de sclérose en plaques montrant des signes de progression de la maladie en dépit d'autres traitements Kymriah (USD 147 millions, +19% tcc) forte croissance essentiellement en Europe et dans les marchés émergents en expansion. L'extension de sa couverture continue avec plus de 325 centres de traitement qualifiés dans 30 pays ayant homologué au moins une indication Adakveo (USD 42 millions, +96% tcc) son lancement aux Etats-Unis poursuit sa progression avec un nombre croissant de comptes achetant Adakveo, désormais homologué dans 44 pays Biopharmaceuticals (USD 524 millions, +5% tcc) ralentissement de sa croissance dû à une augmentation de la concurrence Marchés émergents en expansion* Globalement, les ventes ont progressé de +13% (tcc). La Chine a enregistré une forte croissance (+18% tcc) et le chiffre d'affaires s'est élevé à USD 811 millions *Tous les marchés à l'exception des Etats-Unis, du Canada, de l'Europe de l'Ouest, du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande Chiffre d'affaires net du top 20 des produits d'Innovative Medicines en 2021 T2 2021 Variation % S1 2021 Variation % M USD USD tcc M USD USD tcc Cosentyx 1 175 24 21 2 228 19 16 Entresto 886 53 46 1 675 46 40 Gilenya 721 -2 -6 1 428 -5 -9 Lucentis 551 37 27 1 096 23 15 Tasigna 523 9 6 1 038 7 4 Promacta/Revolade 513 22 18 976 18 16 Tafinlar + Mekinist 425 15 10 818 11 7 Jakavi 398 28 19 761 21 14 Sandostatin 359 5 2 717 0 -2 Xolair 355 23 14 690 16 9 Zolgensma 315 54 48 634 69 63 Groupe Galvus 280 0 -2 542 -12 -14 Gleevec/Glivec 263 -9 -13 535 -13 -17 Afinitor/Votubia 264 -1 -2 518 -8 -9 Ilaris 247 24 21 503 22 20 Groupe Exforge 247 4 -3 501 1 -5 Kisqali 225 42 36 420 31 28 Groupe Diovan 190 -29 -33 404 -25 -28 Exjade/Jadenu 147 -10 -14 300 -10 -15 Groupe Ultibro 150 1 -8 299 -3 -10 Total du top 20 8 234 16 11 16 083 11 7 ___ 5 Attachments Original document

