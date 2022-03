Novartis: Sandoz acquiert le spécialiste des inhalateurs Coalesce

Zurich (awp) - La firme pharmaceutique Sandoz, filiale de Novartis, rachète la société britannique Coalesce, spécialiste des dispositifs d'inhalation. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

La division génériques et biosimilaires du laboratoire bâlois vise des opportunités de croissance dans le secteur des médicaments génériques et respiratoires en rachetant Coalesce, société spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux et d'administration de médicaments.

"Ce sont des domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont relativement élevés, en grande partie en raison de leur complexité technique comparativement élevée", a déclaré Richard Saynor, directeur général (CEO) de Sandoz dans un communiqué publié lundi.

Les maladies respiratoires figurent parmi les principales causes de décès et d'invalidité et imposent un poids financier conséquent. Elles auraient un coût estimé à plus de 380 milliards de dollars par an dans les 28 états membres de l'Union Européenne.

