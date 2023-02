Novartis: Sandoz reçoit le feu vert de la FDA pour un biosimilaire

Zurich (awp) - Sandoz s'est félicité lundi de la validation par l'Agence américaine du médicament (FDA) de sa demande d'autorisation de mise sur le marché pour le biosimilaire du denosumab, commercialisé sous les marques Prolia et Xgeva, dans toutes les indications pour les traitements de référence.

Ces derniers incluent l'ostéoporose chez les femmes ménopausées et chez les hommes présentant un risque accru de fractures, la perte osseuse induite par un traitement, la prévention de complications liées au squelette en cas de cancer osseux, ainsi que le traitement de l'hypercalcémie d'origine maligne réfractaire au traitement par bisphosphonate, précise la division génériques de Novartis en voie d'autonomisation dans un communiqué.

Rien qu'aux Etats-Unis, le nombre d'adultes âgés de plus de 50 ans souffrant d'ostéoporose est estimé à plus de 10 millions, dont plus de 80% de femmes. Statistiquement, une femme sur deux et un homme sur quatre souffriront d'une fracture liée à cette pathologie au cours de leur vie.

buc/al