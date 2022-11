Novartis : Sandoz renforce sa production d'antibiotiques

Sandoz, la filiale de médicaments génériques de Novartis, a annoncé lundi son intention de renforcer ses installations de production d'antibiotiques en Autriche.



La société prévoit ainsi d'investir 50 millions d'euros en vue d'accroître ses capacités de production dans les pénicillines, les antibiotiques les plus fréquemment utilisés dans le monde.



La mise en oeuvre d'une nouvelle technologie de fabrication devrait permettre au site de Kundl, en Autriche, de mieux répondre à une demande en hausse et de compenser ainsi la montée de ses coûts unitaires liée à la hausse des prix de l'énergie.



Conjugué aux investissements précédemment annoncés, notamment concernant son usine de Palafolls, ce projet porte l'enveloppe totale consacrée aux investissements européens de la société dans les antibiotiques à plus de 250 millions d'euros.



Sandoz, une division de Novartis, s'est spécialisée dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires, avec un portefeuille de médicaments qui couvrent les principaux domaines thérapeutiques.



La société, qui a généré un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars en 2021, doit prochainement prendre son indépendance par le biais d'une introduction en Bourse prévue l'an prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.