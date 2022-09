Novartis: Sandoz veut fermer une usine aux Etats-Unis

Zurich (awp) - Sandoz, filiale du laboratoire rhénan Novartis, compte fermer un site en Caroline du nord d'ici fin 2023. L'usine de Wilson, sur la côte Est des Etats-Unis, compte 246 employés et produit des médicaments sous forme de doses solides à usage oral (comprimés ou capsules) principalement pour le marché américain et canadien.

Le processus de révision du site et la décision de le fermer ont été initiés bien avant l'annonce de la revue stratégique, afin de rester compétitif en matière de coûts, selon un communiqué de Novartis vendredi. Le géant bâlois annoncé le mois dernier sa volonté de se désengager de son unité de génériques et de biosimilaires et de la coter à la Bourse de Zurich.

Novartis indique avoir essayé "depuis un certain temps d'augmenter le volume" des capacités de production du site de Wilson, mais "malgré tous nos efforts, pas suffisamment d'options se sont concrétisées". Des plans de transfert de produits ont été mis en place pour poursuivre l'approvisionnement jusqu'à sa fermeture.

