Novartis : Spin-off en vue pour Sandoz qui quitterait le giron de Norvartis

Le géant pharmaceutique Novartis a annoncé son intention de faire de Sandoz, sa division génériques et biosimilaires, une nouvelle société indépendante cotée en bourse, par le biais d'une scission à 100%. Cette scission vise à maximiser la valeur pour les actionnaires en créant le numéro un européen des génériques et un leader mondial des biosimilaires, ce qui permettra aux actionnaires de Novartis de participer pleinement à la croissance potentielle future de Sandoz et de Novartis Innovative Medicines. La finalisation de l'opération est prévue pour le second semestre 2023.



Pour les activités de Novartis Innovative Medicines et de Sandoz (chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars en 2021), la scission permettrait de mieux se concentrer et de poursuivre des stratégies de croissance indépendantes.



Sandoz devrait connaître sa prochaine vague de croissance en s'appuyant sur son pipeline de biosimilaires de plus de 15 molécules, ainsi que sur une équipe de direction et une organisation solides et expérimentées.



Novartis a pour objectif de devenir une entreprise de médicaments innovants, au profil financier plus solide et au rendement du capital amélioré.



La société autonome Sandoz aurait son siège social en Suisse et serait cotée à la SIX Swiss Exchange, avec un programme d'American Depositary Receipt (ADR) aux États-Unis.



Joerg Reinhardt, président du conseil d'administration de Novartis, a déclaré : "Notre examen stratégique a étudié toutes les options pour Sandoz et a conclu qu'une scission à 100% est dans le meilleur intérêt des actionnaires. Une scission permettrait à nos actionnaires de bénéficier des succès futurs potentiels d'un Novartis plus concentré et d'un Sandoz autonome, et offrirait des thèses d'investissement différenciées et claires pour chaque entreprise. Sandoz deviendrait la première entreprise européenne de génériques cotée en bourse et un leader mondial des biosimilaires basé en Suisse."