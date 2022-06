Novartis: Tafinlar plus Mekinist efficace contre les tumeurs au cerveau

Basel (awp) - Novartis présente des données convaincantes de sa thérapie combinée Tafinlar (Dabrafenib) plus Mekinist (Trametinib) dans le traitement de jeunes patients de 1-17 ans atteints d'une tumeur au cerveau. Cette thérapie est plus efficace qu'une chimiothérapie, a indiqué Novartis lundi dans le cadre du congrès oncologique Asco.

Lors d'une étude clinique, un nouvelle formulation liquide des deux produits a été utilisées qui est plus simple à administrer qu'une chimiothérapie. Un nombre significativement plus élevé de patients ont répondu à cette thérapie que ceux traités avec une chimiothérapie.

Le gliome de basse catégorie (Low Grade Glioma, LGG) est selon Novartis la forme la plus répandue de tumeur du cerveau chez les enfants. Jusqu'à 20% de ces patients affichent en plus une certaine mutation (BRAF-V600). La chimiothérapie standard actuelle offre de mauvais résultats de traitement et implique une charge de soins élevée.

Les résultats de l'étude de phase II/III montrent que les patients ont vécu jusqu'à 20,1 mois sans récidive de la maladie ou sans que leur état ne s'aggrave. De plus, la tumeur a diminué de taille pour 86% des patients, contre 46% seulement pour ceux qui étaient traités avec la chimiothérapie.

Tafinlar + Mekinist a obtenu un statut de percée thérapeutique de la part de l'autorité sanitaire américaine FDA pour le traitement de patients pédiatriques atteints de LGG avec mutation BRAF-V600E et nécessitent une thérapie systémique.

hr/jb/rp