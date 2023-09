Novartis : accord pour un biosimilaire de l'ustekinumab

Sandoz, la division de médicaments génériques et biosimilaires en voie de scission par Novartis, annonce la conclusion d'un accord de développement et de commercialisation avec Samsung Bioepis, portant sur le SB17, un biosimilaire de l'ustekinumab.



L'accord confère à Sandoz les droits exclusifs de commercialisation du biosimilaire aux États-Unis, au Canada, dans l'EEE (espace économique européen), en Suisse et au Royaume-Uni. Les autres termes spécifiques de l'accord sont confidentiels.



Pour rappel, l'ustekinumab est un anticorps monoclonal dirigé contre l'interleukine (IL)-12/23 pour le traitement des maladies auto-immunes, notamment la maladie de Crohn, le psoriasis en plaques, le rhumatisme psoriasique et la colite ulcéreuse.



