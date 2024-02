Novartis : accord pour une OPA sur MorphoSys

Le 06 février 2024 à 07:54 Partager

Novartis annonce avoir conclu un accord en vue de la réalisation d'une OPA amicale sur MorphoSys, une société biopharmaceutique allemande qui développe des médicaments innovants en oncologie, pour un montant total de 2,7 milliards d'euros.



Cette transaction lui permettra d'acquérir le pélibresib, un inhibiteur de BET à un stade avancé pour la myélofibrose, et le tulmimétostat, un double inhibiteur expérimental d'EZH1 et d'EZH2 à un stade précoce pour les tumeurs solides ou les lymphomes.



L'acquisition de MorphoSys, à un prix de 68 euros par action, est soumise à l'apport d'au moins 65% des actions à l'OPA, ainsi qu'aux approbations réglementaires et autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2024.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.