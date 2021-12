Novartis achète l'entreprise britannique Gyroscope pour 1,5 milliard de dollars afin d'obtenir une thérapie génique pour les maladies oculaires.

Le fabricant suisse de médicaments Novartis AG achète Gyroscope Therapeutics pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,5 milliard de dollars, cherchant ainsi à renforcer son portefeuille de thérapies géniques avec le traitement de l'atrophie géographique, une cause majeure de cécité, proposé par la société britannique.

La société mère de Gyroscope, la société d'investissement dans le secteur de la santé Syncona Ltd, cotée à Londres, a déclaré mercredi que Novartis versera 800 millions de dollars en paiement initial et jusqu'à 700 millions de dollars en paiements d'étape supplémentaires.

Le traitement de Gyroscope pour l'atrophie géographique, une maladie de la rétine qui entraîne la cécité et pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement, est dans la deuxième phase de développement clinique.

Les thérapies géniques figurent actuellement parmi les médicaments les plus chers au monde. Elles visent à guérir des maladies en remplaçant la version manquante ou défectueuse d'un gène dans les cellules d'un patient par un gène intact.

Syncona recevra également une faible redevance à un chiffre sur les ventes futures de la thérapie génique de Gyroscope, et un produit en espèces de 334 millions de livres (442,9 millions de dollars) pour sa participation dans l'unité.

L'opération, que Novartis prévoit de financer à l'aide de ses liquidités, intervient après que le fabricant suisse de médicaments ait réuni 20,7 milliards de dollars en vendant une participation de près d'un tiers dans Roche le mois dernier.

