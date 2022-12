Novartis : annonce les résultats de l'essai de Kisqali

Novartis a annoncé les résultats de l'essai de phase II RIGHT Choice évaluant Kisqali (ribociclib) associé à un traitement endocrinien (ET) par rapport à une chimiothérapie d'association (CT) en première intention pour les patientes pré et périménopausées atteintes de formes agressives de cancer du sein métastatique (MBC) agressif (HR+/HER2-).Kisqali a démontré un bénéfice de près d'un an en termes de survie sans progression (PFS) dans l'étude, soutenant la supériorité de Kisqali plus ET pour cette population de patients difficiles à traiter.Les données de cette étude ouverte et multinationale seront présentées en tant que présentation orale tardive lors du 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) et incluses dans le programme de presse du SABCS.' Le Kisqali est un inhibiteur de CDK4/6 unique en son genre, dont les preuves les plus solides démontrent des avantages en termes de survie globale et de qualité de vie pour un large éventail de patients, y compris ceux atteints d'une maladie agressive ', ajoute Jeff Legos, vice-président exécutif, responsable mondial de l'oncologie et de l'hématologie chez Novartis.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.