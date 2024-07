Zurich (awp) - L'action Novartis visitait les tréfonds du SMI jeudi dans les premiers échanges. Le mastodonte pharmaceutique a pourtant comblé les attentes des analystes sur le deuxième trimestre, relevant dans la foulée son objectif de rentabilité opérationnelle pour l'ensemble de l'année.

A 09h41, la nominative Novartis sombrait de 1,8% à 97,23 francs suisses, figurant en pénultième position d'un SMI en retrait de 0,58%.

Les analystes accueillent une performance convaincante, assortie d'un relèvement largement anticipé de l'objectif de rentabilité.

"They did it again", s'extasie Stefan Schneider, chez Vontobel. L'analyste accueille une performance "impressionnante" en matière de rentabilité et rappelle que la firme rhénane avait déjà relevé ses objectifs à l'issue du premier partiel. La recommandation "buy" reste de mise, comme l'objectif de cours de 110 francs suisses.

Laurent Flamme, à la Banque cantonale de Zurich, se montre plus mesuré. L'analyste souligne notamment un maintien de l'objectif de croissance prévalant déjà depuis avril. Nonobstant une rentabilité trimestrielle supérieure à ses attentes, l'expert campe sur son appréciation neutre de la nominative.

