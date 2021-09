Novartis conclut un accord avec les services de santé britanniques pour Leqvio

Zurich (awp) - Novartis a conclu un accord commercial avec le National Health Services, le système de santé publique britannique, en vue de traiter avec l'anticholestérol Leqvio (inclisiran) des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Quelque 300'000 personnes à haut risque devraient en bénéficier.

Après une recommandation finale positive du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) pour l'utilisation de l'inclisiran en soins primaires pour le traitement des patients adultes dans le cadre de son indication autorisée, la collaboration entre le NHS et Novartis passe à la phase de mise en oeuvre, a précisé le géant pharmaceutique bâlois dans la nuit de mardi à mercredi. Les détails financiers de la coopération ne sont pas détaillés.

Cette approche de gestion de la santé de la population est potentiellement susceptible de changer la donne, en cherchant à améliorer la santé d'une nation en identifiant de manière proactive les individus "à plus haut risque" et en introduisant des solutions efficaces qui amélioreront leur état de santé futur, a indiqué Novartis. Il s'agit d'une avancée significative dans la prise en charge des patients grâce à une gestion efficace des lipides.

Novartis travaillera avec le NHS Accelerated Access Collaborative et l'Academic Health Science Network pour les aider à identifier, traiter et suivre de manière proactive les personnes éligibles ayant subi un événement cardiovasculaire, comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral et qui présentent un taux de cholestérol élevé.

Les maladies cardiovasculaires, qui peuvent entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, seraient responsables de plus d'un décès sur quatre au Royaume-Uni. Ils représentent une charge financière importante pour le NHS, a poursuivi Novartis.

