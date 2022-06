Novartis : décision de justice défavorable aux USA

Novartis a manifesté mercredi son intention de faire rigoureusement valoir ses droits suite à une décision de justice défavorable aux Etats-Unis concernant le brevet de immunosuppresseur Gilenya.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que la Cour d'appel du circuit Fédéral (CAFC) a rendu un avis négatif au sujet de la validité d'un certain schéma posologique de son médicament, utilisé dans le traitement de la sclérose en plaque.



Novartis rappelle qu'en août 2020, un tribunal du Delaware lui avait donné raison contre HEC Pharma en prolongeant son brevet sur le Gilenya jusqu'à la fin 2027.



HEC Pharma avait contesté cette décision, qui avait été dans un premier temps confirmée par la CAFC, début 2022, avant d'être infirmée hier.



Dans son communiqué, Novartis dit envisager toutes les options qui se présentent à lui, dont la possibilité d'un recours total devant la cour d'appel, un processus qui pourrait durer de longs mois.



Le laboratoire rappelle qu'il s'était précédemment mis d'accord avec un certain nombre de génériqueurs en vue se prémunir contre l'arrivée de versions biosimilaires du Gilenya avant une certaine date.



A la Bourse de Zurich, l'action Novartis cédait plus de 0,5% mercredi matin suite à ces annonces.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.