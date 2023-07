Novartis : décision de justice négative sur Entresto

Novartis annonce que le tribunal de district américain du Delaware a rendu une décision négative concernant la validité d'un brevet couvrant Entresto et les combinaisons avec sacubitril et valsartan, qui expirera en 2025 pour son exclusivité pédiatrique.



Déclarant 'croire fermement que le brevet de combinaison est valide', le groupe de santé suisse indique qu'il fera appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral afin d'annuler cette décision.



Malgré la possibilité d'une entrée plus précoce que prévu des produits génériques pour Entresto aux États-Unis, Novartis maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023, sur la base du potentiel de croissance future de ses autres produits clés.



