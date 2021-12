Novartis: demande d'homologation de Sandoz pour trastuzumab auprès de l'EMA

Zurich (awp) - Sandoz fait un nouveau pas vers la commercialisation du biosimilaire trastuzumab dans l'Union européenne. La filiale de Novartis a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché du produit auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), selon un communiqué publié mercredi.

La demande concerne l'administration du trastuzumab sous forme intraveineuse, en dose de 150 mg, un produit développé par EirGenix. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal utilisé pour le traitement du cancer HER2-positif et des cancers gastriques métastatiques, rappelle Sandoz.

Dans le cadre du contrat de licence signé en avril 2019, EirGenix est responsable du développement et de la fabrication et Sandoz aura le droit de commercialiser le médicament dès son approbation sur tous les marchés à l'exception de la Chine et de Taïwan. Le 20 décembre, Sandoz avait déposé une demande d'autorisation similaire auprès de la FDA aux Etats-Unis.

rq/lk