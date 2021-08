Novartis : des résultats de recherche à venir en oncologie

Novartis a annoncé lundi qu'il allait présenter de nouvelles données de recherche à l'occasion du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tiendra en mode virtuel du 11 au 16 septembre.



Le groupe biopharmaceutique suisse a prévu de lever le voile sur 55 abstracts, dont des données de phase III concernant la survie des patients atteints d'un cancer avancé du sein HR+/HER2− traités avec son Kisqali, son médicament qui aide à ralentir la progression du cancer.



Le laboratoire dévoilera également des données de phase III ayant trait à la qualité de vie, le ressenti de la douleur et l'innocuité chez les patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate traités avec sa radiothérapie interne vectorisée Lu-PSMA-617.



Novartis compte par ailleurs présenter des données allant, selon lui, dans le sens d'une future approbation de tislelizumab dans le traitement du cancer non à petites cellules et d'alpelisib dans le traitement des syndromes de surcroissance segmentaire.



