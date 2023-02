Novartis désigne Gilbert Ghostine président du conseil de Sandoz

Zurich (awp) - Novartis a annoncé lundi la nomination de Gilbert Ghostine au poste de président du conseil d'administration de Sandoz. Il prendra ses fonction après l'autonomisation de l'unité génériques et biosimilaires.

Directeur général du géant des arômes et parfums Firmenich depuis 2014, Gilbert Ghostine siège également au sein des conseils d'administrations de Danone et de Four Seasons Hotels & Resorts, rapporte un communiqué.

Le nouveau conseil d'administration de Sandoz sera formé après la scission de Novartis prévu au second semestre 2023.

