Novartis: deux administrateurs renoncent à leur réélection

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Novartis a annoncé mercredi, dans la foulée de ses chiffres au 4e trimestre, que deux membres de son conseil d'administration ne se représenteraient pas pour un nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Les deux administrateurs en question sont Ann Fudge et Enrico Vanni. Ce dernier verra ses fonctions de vice-président et d'administrateur indépendant en chef partagées entre Simon Moroney, pour la première, et Patrice Bula, vice-président de Nestlé, pour la seconde.

Ce dernier reprendra également la présidence du comité de gouvernance, des nominations et de responsabilité d'entreprise, actuellement assumée par Andreas von Planta, qui après avoir déjà annoncé qu'il ne se représentera pas à l'assemblée générale ordinaire de 2023, devrait bénéficier d'une exception à la clause statutaire fixant la limite de mandats à 12 ans.

Les autres sortants sont tous candidats à leur réélection, notamment le président Jürg Reinhardt. Les actionnaires seront également appelés à valider la candidature annoncée en octobre dernier d'Ana de Pro Gonzalo et celle de Daniel Hochstrasser.

Actuellement associé et président du conseil d'administration de Bär & Karrer, ce dernier jouit de plus de 30 ans d'expérience en tant que conseiller juridique, notamment "dans des litiges complexes découlant de transactions M&A, de projets industriels et d'infrastructure, de transactions bancaires et financières, ainsi que d'accords de licence, de distribution et de développement, notamment dans le domaine pharmaceutique", précise le communiqué.

buc/vj