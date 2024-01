Novartis : données de phase III positives dans la leucémie

Novartis annonce les résultats positifs de l'analyse primaire d'ASC4FIRST, un essai pivot de phase III dans le traitement des patients nouvellement diagnostiqués atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif en phase chronique.



Selon cette analyse, son Scemblix (asciminib) montre des taux de réponse moléculaire majeure (ROR) supérieurs à ceux des inhibiteurs de la tyrosine kinase (ITK) standards à la semaine 48, atteignant ainsi ses critères d'évaluation principaux.



Novartis ajoute que Scemblix a démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable avec moins d'événements indésirables et d'interruptions de traitement par rapport aux ITK standards, et qu'aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé.



