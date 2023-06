Novartis : données positives pour Kisqali en cancer du sein

Novartis fait part de la présentation de données positives sur le critère principal d'évaluation de son Kisqali, dans l'essai pivot de phase III NATALEE, lors de la réunion annuelle 2023 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO).



Selon le groupe de santé suisse, son produit a significativement réduit le risque de récidive de 25% sur une large population de patientes atteintes d'un cancer du sein précoce, avec un bénéfice cliniquement significatif constant dans tous les sous-groupes.



'Les résultats se sont montrés également cohérents pour tous les critères d'évaluation secondaires, y compris la survie sans maladie distante et la survie sans récidive, avec une tendance à l'amélioration de la survie globale', ajoute Novartis.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.