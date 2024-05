Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique Novartis a annoncé vendredi que deux études cliniques sur le médicament remibrutinib contre l'urticaire chronique spontanée (UCS) avaient démontré l'efficacité à long terme et l'innocuité du traitement. Les demandes d'homologation vont être déposées auprès des régulateurs à partir du second semestre.

Les études Remix-1 et Remix-2 ont démontré une "amélioration précoce et importante des symptômes" chez les patients sous traitement, selon un communiqué. Ces données seront présentées lors du Congrès de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (Eaaci) qui se tient actuellement à Valence, en Espagne.

Outre l'UCS, le remibrutinib fait l'objet d'études pour d'autres pathologies immunitaires, comme la sclérose en plaques, l'hidradénite suppurée, l'allergie alimentaire et le syndrome de Sjögren.

al/