Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Novartis assure avoir obtenu des résultats probants en matière d'efficacité et d'innocuité avec une formulation de Coartem (artéméther-luméfantrine), développée contre la malaria pour les bébés pesant moins de cinq kilos. Les données ont été obtenues dans le cadre d'une étude de phase II/III baptisée Calina, soutenue et financée par l'initiative Medicines for Malaria Ventures, entre autres.

La multinationale souligne dans son communiqué mercredi que si de gigantesques progrès ont été accomplis ces dernières décennies dans le traitement de cette maladie, très peu de données ont été collectées sur les tout-petits patients.

La nouvelle formulation de Coartem tient compte des spécificités métaboliques des nourrissons de moins de cinq kilos, qui ne disposent pour l'heure pas d'options thérapeutiques reposant sur des preuves scientifiques.

L'initiative Medicines for Malaria Ventures a été lancée en 1999 à Genève, avec un soutien financier initial de la Confédération, du Département britannique pour le développement international, du gouvernement des Pays-Bas, de la Banque mondiale et de la Fondation Rockfeller.

