Novartis : échec pour Kymriah dans l'étude BELINDA

Novartis annonce que son étude de phase III BELINDA, évaluant son Kymriah comme traitement en deuxième ligne chez les patients souffrant de lymphome non-hodgkinien agressif à cellules B, n'a pas atteint son objectif principal de survie sans évènements.



Le laboratoire rappelle que 'dans ses indications approuvées, Kymriah se montre un traitement efficace offrant un potentiel de réponse durable et un profil de sécurité favorable sur la base d'expérience clinique et en monde réel chez plus de 5300 patients à ce jour'.



'Kymriah a démontré des taux de réponses forts et un profil de sécurité remarquable dans le lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire, avec des dépôts réglementaires en bonne voie pour le second semestre 2021', poursuit Novartis.



