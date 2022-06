Novartis : engagé contre les maladies tropicales

Novartis annonce un engagement financier de 250 millions de dollars sur cinq ans dans la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) et le paludisme, dans le cadre du Sommet de Kigali parallèle à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth.



L'engagement comprend 100 millions de dollars pour la maladie de Chagas, la leishmaniose, la dengue et la cryptosporidiose, et 150 millions pour des antipaludéens de nouvelle génération et une nouvelle formulation pour des bébés atteints de paludisme.



Le groupe de santé suisse apporte ainsi son soutien à la Déclaration de Kigali qui vise à atteindre les objectifs définis dans la feuille de route de l'Organisation mondiale de la santé sur les maladies tropicales négligées (2021-2030).



'Dans le monde, 1,7 milliard de personnes souffrent de MTN, qui sévissent dans les zones tropicales et affectent principalement les communautés pauvres, entraînant des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices', souligne Novartis.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.