Le régulateur antitrust italien a déclaré jeudi qu'il avait lancé une enquête sur plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Novartis, pour avoir potentiellement restreint la concurrence dans la vente d'un médicament contre les affections oculaires.

Samsung Bioepis, Biogen, Genentech et Novartis, ainsi que certaines de leurs unités italiennes, néerlandaises et britanniques, auraient coordonné leurs stratégies commerciales pour retarder le lancement en Italie de Byooviz, un médicament à base de ranibizumab développé et vendu par Samsung Bioepis, a déclaré l'autorité de surveillance dans un communiqué.

Le blocage potentiel peut avoir limité la disponibilité et les prix pour les patients, mais il peut aussi avoir des répercussions négatives sur les économies que pourraient réaliser les services de santé nationaux italiens, a ajouté l'autorité.

Des recherches ont été menées en Italie, avec le soutien de la police financière, et aux Pays-Bas par le régulateur néerlandais, a ajouté l'autorité antitrust italienne. (Reportage de Giulia Segreti, édition d'Alvise Armellini et Lincoln Feast).