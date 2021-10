Novartis fait le point sur ses produits contre la sclérose en plaques

Zurich (awp) - Novartis va profiter du congrès spécialisé Ectrims pour faire le point sur son portefeuille de produits contre la sclérose en plaques. Le géant pharmaceutique annonce notamment des données inédites sur le Kesimpta (ofatumumab) et le Mayzent (siponimod).

L'étude de phase IIIb Alithios démontre que la thérapie cellulaire Kesimpta est bien tolérée chez les patients souffrant de sclérose en plaques récurrente et traités durant une période 3,5 ans, affirme jeudi le laboratoire rhénan. Ces recherches portaient sur l'évolution du taux des deux anticorps, les immunoglobulines M et G, afin de déceler un risque immunitaire induit par le traitement, notamment les risques en cas d'infection au Covid-19.

De nouvelles données sur le Mayzent administré auprès de personnes atteintes de sclérose en plaques secondaire progressive vont dans le sens d'un ralentissement de l'invalidité causée par la pathologie. Novartis présentera également des données sur la réponse immunitaire des patients après une vaccination (ARN messager) contre le SARS CoV-2.

Le 37e congrès de l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (Ectrims) sera virtuel, pandémie de coronavirus oblige. Il se tiendra du 13 au 15 octobre.

fr/md