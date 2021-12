Novartis: feu vert aux Etats-Unis pour le Cosentyx contre l'arthrite

Zurich (awp) - Le géant pharmaceutique Novartis a obtenu l'homologation aux Etats-Unis de son antipsoriasique Cosentyx (secukinumab) dans l'indication contre l'arthrite avec enthésite (ERA). L'autorité sanitaire américaine (FDA) a donné son feu vert pour le traitement de cette pathologie auprès des enfants de quatre ans et plus.

La FDA a également approuvé le médicament dans l'indication contre arthrite psoriasique juvénile (PSA) pour les patients de deux ans et plus, indique jeudi le laboratoire rhénan. Ces décisions reposent sur les résultats de l'étude clinique de phase 3 Junipera.

Cosentyx est désormais homologué pour trois traitements pédiatriques aux Etats-Unis.

L'ERA et le PSA sont deux sous-types d'arthrite juvénile idiopathique. La première se caractérise notamment par un gonflement des articulations et une douleur à l'attache des tendons et ligaments aux os. L'arthrite psoriasique juvénile se manifeste par un gonflement aux articulations, mais aussi par un psoriasis cutané accompagné parfois d'inflammation des doigts et/ou des orteils.

