Zurich (awp) - Novartis investit environ 100 millions de francs suisses pour le développement des biothérapies sur son campus bâlois. Le géant pharmaceutique prévoit un nouveau centre destiné au développement technique précoce, qui remplacera d'ici 2026 une installation du site de Klybeck à Bâle.

L'objectif est de promouvoir "une collaboration étroite entre la recherche et le développement et d'accélérer la transition entre l'étape préclinique et les premiers essais cliniques", selon le communiqué publié lundi, dans l'optique "d'acheminer ces agents biologiques complexes plus rapidement vers les patients".

Ce montant s'inscrit dans un investissement de plusieurs millions de dollars de renforcement des capacités des sites existants en Slovénie et en Autriche, en complément de la Suisse.

