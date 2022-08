Novartis : l'UE a approuvé un traitement pour la leucémie

Novartis a annoncé que la Commission européenne a approuvé Scemblix (asciminib) pour le traitement des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC).



L'approbation est basée sur les résultats de l'essai pivot de phase III ASCEMBL, dans lequel Scemblix (asciminib) a presque doublé le taux de réponse moléculaire majeur par rapport à Bosulif (bosutinib) (25,5% contre 13,2%).



Scemblix est le premier traitement de LMC en Europe qui fonctionne en ciblant spécifiquement la poche de myristoyle ABL (également connu sous le nom d'inhibiteur de STAMP), offrant une approche thérapeutique réinventée pour les patients qui présentent une intolérance et / ou une résistance aux thérapies TKI actuellement disponibles.



Scemblix offre une option thérapeutique différente aux patients atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) qui luttent contre l'intolérance ou une réponse inadéquate après au moins deux traitements antérieurs par inhibiteur de la tyrosine kinase.



' On estime que, chaque année, plus de 6 300 personnes recevront un diagnostic de LMC en Europe. Bien que de nombreux patients bénéficieront des traitements TKI disponibles, une proportion importante peut présenter une intolérance ou une résistance à ces traitements ' indique le groupe.



