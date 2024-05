Novartis : l'efficacité du rémibrutinib pour l'urticaire -USC

Les données de phase III de Novartis confirment l'efficacité durable et l'innocuité à long terme du rémibrutinib oral dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée (USC).



Dans les études pivots de phase III, REMIX-1 et REMIX-2, le traitement au rémibrutinib a montré une amélioration significative des symptômes à un stade précoce, qui s'est maintenue jusqu'à la semaine 52, chez les patients atteints d'USC qui sont restés symptomatiques malgré l'utilisation de l'antihistaminique H1 de deuxième génération.



Ces données sont présentées lors du congrès 2024 de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique (EAACI) à Valence, en Espagne, du 31 mai au 3 juin.



Le CSU est le terme médical désignant l'urticaire chronique qui dure 6 semaines ou plus, dont la cause sous-jacente est interne plutôt qu'une exposition à un allergène ou à un déclencheur externe. La CSU touche environ 40 millions de personnes dans le monde. Elle se caractérise par l'apparition soudaine d'urticaire qui démange (papules) et/ou d'un gonflement des tissus profonds (oedème de Quincke, qui peut survenir sur le visage, la gorge, les mains et les pieds).



' Une grande majorité des personnes atteintes d'USC vivent avec des symptômes incontrôlés et débilitants, essayant souvent de gérer la maladie en passant par des antihistaminiques à des doses plus élevées sans répit durable, ce qui a un impact lourd sur leur vie quotidienne ', a déclaré Martin Metz, professeur de dermatologie à la Charité - Universitätsmedizin Berlin, Allemagne.



' Le rémibrutinib est devenu un traitement expérimental important pour la CSU, car il bloque la cascade de BTK et inhibe la libération d'histamine. Ces données montrent que le rémibrutinib a le potentiel d'offrir aux patients et aux médecins un traitement oral bien toléré qui offre une efficacité précoce et durable '.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.