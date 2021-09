Novartis: la FDA accepte la demande d'homologation pour tislelizumab

Zurich (awp) - L'Agence américaine du médicament (FDA) a accepté la demande d'homologation de Novartis pour son immunothérapie tislelizumab pour le traitement du carcinome épidermoïde de l'oesophage (ESCC), a annoncé lundi le laboratoire bâlois.

La demande auprès des autorités américaines concerne le traitement des personnes atteintes d'une forme spécifique de ce cancer, non-opérable, au stade avancé ou métastatique et ayant subi une thérapie préalable, a précisé Novartis dans un communiqué.

Selon le groupe pharmaceutique rhénan, l'ESCC est le type de cancer de l'oesophage le plus répandu et la sixième cause de mortalité due à des cancers au niveau mondial. Aux Etats-Unis, environ 17'000 personnes sont atteintes de ce type de tumeur et au niveau mondial 604'000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2020.

Novartis avait finalisé en février le rachat de la licence du tislelizumab auprès du laboratoire chinois Beigene, avec pour objectif de renforcer son portefeuille oncologique. La substance est déjà homologuée dans l'Empire du Milieu pour certaines formes de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC), lymphome hodgkinien classique et carcinome urothélial métastatique.

L'accord prévoit que Novartis effectue un paiement initial de 650 millions de dollars, suivi de paiements d'étape et commissions pour le développement et les droits de commercialisation en Amérique du Nord, Union européenne, Grande-Bretagne, Norvège, Suisse, Islande, Liechtenstein, Russie et Japon. Beigene conserve les droits sur le produit pour la Chine, notamment.

