Novartis: lance une étude de phase III avec Medicines for Malaria Venture (MMV)

Zurich (awp) - Novartis et Medicines for Malaria Venture (MMV) vont lancer une étude de phase III pour une nouvelle combinaison de ganaplacide/luméfantrine en formulation de dispersion solide (SDF) pour adultes et enfants souffrant de paludisme aigu non compliqué.

Alors que la menace de résistance aux traitements actuels contre le paludisme s'accroît, "cette combinaison a le potentiel non seulement d'éliminer l'infection de malaria, notamment les souches résistantes à l'artémisinine, mais aussi à bloquer la transmission du parasite", selon le communiqué du géant pharma bâlois mercredi.

La nouvelle formulation de luméfantrine permet une prise quotidienne contre deux par jour habituellement.

Ce médicament est développé avec le "soutien scientifique et financier" de MMV, une fondation basée à Meyrin, et ses partenaires.

