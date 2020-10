Novartis: le CHMP recommande un nouvel anticholestérol

Zurich (awp) - Novartis a obtenu du Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP) une recommandation pour l'homologation de l'inclisiran contre l'excès de cholestérol. Le traitement expérimental se voit parallèlement baptisé avec l'appellation commerciale Leqvio.

L'administration de la substance a permis d'observer, lors de programme clinique avancé Orion, une réduction de plus de moitié (52%) du taux de lipoprotéines de basse densité de transport du cholestérol (LDL-C), avec un profil de risque comparable au placebo employé, indique vendredi un communiqué de la multinationale pharmaceutique.

Ce volet de recherche se concentrait sur des patients présentant un niveau élevé de LDL-C, malgré un traitement pour abaisser les lipides administrés aux doses maximales supportées.

L'exposition prolongée à un niveau élevé de LDL-C est considérée comme un important facteur de risque de l'artériosclérose, tenu responsable de plus de 85% de l'ensemble des décès imputables à des maladies cardiovasculaires. Ces dernières coûtent la vie à près de 4 millions de personnes chaque année sur le seul Vieux continent.

Pour peu que l'Agence européenne des médicaments (EMA) suive l'avis de son comité consultatif, le Leqvio deviendra le premier et unique petit acide ribonucléique interférent (pARNi) autorisé en Europe pour traiter les patients atteints d'hypercholestérolémie ou de dyslipidémie mixte, en supplément à un régime et en combinaison ou non avec d'autres traitements.

L'inclisiran, injectable en sous-cutané directement au cabinet du médecin à intervalle semestriel, fait aussi l'objet d'un examen de la part de l'Agence sanitaire (FDA) aux Etats-Unis, pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire chez l'adulte présentant un taux élevé de LDL-C malgré un dosage maximal de statines thérapeutiques.

L'intégration de l'inclisiran dans le portefeuille de Novartis constituait le principal motif annoncé pour la reprise de son développeur - le laboratoire new-jersiais The Medicines Company - pour 9,7 milliards de dollars, finalisée en début d'année. L'anticholestérol expérimental était d'ailleurs l'unique produit en développement de la cible de reprise.

Novartis espère ainsi doper les ventes de son médicament contre l'insuffisance cardiaque Entresto. L'annonce du rachat en novembre avait laissé nombre d'analystes dubitatifs quant au bien-fondé de l'opération.

The Medicines Company avait acquis en octobre 2013 les droits sur l'inclisiran auprès de son compatriote Alnylam Pharmaceuticals. Les contours financiers de l'opération n'avaient à l'époque pas été dévoilés.

