Novartis : les prévisions de croissance de Sandoz

Sandoz organise aujourd'hui le premier des deux Capital Markets Days (CMD) pour les investisseurs, à New York, afin de présenter ses plans de croissance et de réussite en tant qu'entreprise autonome.



Lors du CMD aujourd'hui, la société prévoit une croissance moyenne à un chiffre des ventes nettes pour 2023 ainsi qu'à moyen terme (2024 à 2028). La marge d'EBITDA de base devrait atteindre 24 à 26 % à moyen terme, contre une prévision de 18 à 19 % en 2023. La baisse initiale par rapport à 21,2 % en 2022 est due à l'inflation continue et aux investissements nécessaires pour faire de Sandoz un société distincte.



Le flux de trésorerie disponible devrait plus que doubler d'ici 2028, par rapport à 0,8 milliard de dollars en 2022.



' Je suis convaincu que notre nouvelle société représente une opportunité attrayante pour les investisseurs en actions et en titres de créance. ” a déclaré Gilbert Ghostine, président désigné du projet nouvelle entreprise.



