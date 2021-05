Novartis : données positives en oedème maculaire diabétique

Novartis annonce des résultats positifs sur un an des études de phase III KESTREL et KITE, évaluant l'efficacité et l'innocuité de son Beovu (brolucizumab) 6 mg dans l'oedème maculaire diabétique (DME), contre aflibercept 2 mg.



Les deux études ont atteint leurs critères d'évaluation primaires de non-infériorité dans le changement de l'acuité visuelle la mieux corrigée à la première année. Beovu a aussi démontré un profil de sécurité globalement bien toléré.



Ces résultats seront présentés lors de l'assemblée annuelle 2021 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO). Le groupe de santé helvétique prévoit des résultats sur deux ans de KESTREL et KITE plus tard au cours de 2021.



